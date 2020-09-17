РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. Врачи Мытищинской городской клинической больницы прооперировали пациентку с панкреонекрозом и вирусной пневмонией тяжелой степени, усложненной коронавирусом, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В хирургическое отделение МГКБ из другого лечебного учреждения была доставлена пациентка с диагнозом: панкреонекроз и вирусная пневмония тяжелой степени. Согласно мировой статистики, летальность от панкреонекроза и его осложнений достигает 80-90%. Состояние было осложнено новой коронавирусной инфекцией.

«Первым этапом была выполнена абдоминизация поджелудочной железы с тампонированием брюшной полости. Околопанкреатическая клетчатка представляла собой гнойную полость. Было удалено около 2,5 литра гноя и нежизнеспособных тканей», - сказал заведующий хирургическим отделением МГКБ Алихан Гарунов.

Пациентка была доставлена в крайне тяжелом состоянии с симптомами сепсиса и нестабильной гемодинамикой. Проводилась интенсивная терапия в отделении реанимации, несмотря на тяжелое состояние, решено было оперировать больную по жизненным показаниям.

«В результате состояние ее постепенно улучшилось: восстановилась работа кишечника, показатели крови пришли в норму. При контроле – пневмония разрешилась. Сегодня эта женщина ходит и обслуживает себя самостоятельно. Лечение не закончено, в дальнейшем ей еще предстоит оперативное лечение послеоперационной грыжи и панкреатического свища, а пока она не устает говорить спасибо всем, кто спас ей жизнь», - отмечается в материале.

Панкреонекроз - это заболевание поджелудочной железы, при котором панкреатические соки поступают не в желудочно-кишечный тракт, а в соседние ткани, распространяясь в тяжелых случаях до малого таза и вызывая лизис и некроз как самой железы, так и всего, что подвергается контакту с соком.

Причиной развития этого заболевания может послужить употребление алкоголя, злоупотребление жирной пищей, энергетиками. Также оно может развиться на фоне желчнокаменной болезни, и может быть обусловлено другими причинами.