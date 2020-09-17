РИАМО – 17 сен. В управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям поступили материалы из администрации Рузского городского округа с результатами проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении ООО «Рузское сельскохозяйственное предприятие» – собственника земельных участков сельхозназначения площадью 39,29 гектара, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В результате проверки материалов управлением выявлены нарушения требований земельного законодательства РФ, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель», – говорится в сообщении.

Участки не используются в сельхозпроизводстве, зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью. На участках не проводятся мероприятия по устранению сорной и древесно-кустарниковой растительности. Сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сенокошение не проводится, следов выпаса скота не установлено.

В августе текущего года ООО «Рузское сельскохозяйственное предприятие» оштрафовали на 200 тысяч рублей за совершение вышеуказанных нарушений.