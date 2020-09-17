РИАМО - 17 сен. Летние веранды в столичных кафе рекомендовали закрыть из‑за ливня и шквалистого ветра, которые прогнозируются до конца четверга, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

В Московском регионе прогнозируется ухудшение погодных условий: ожидается гроза с дождем, местами ливни. При грозе — усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — говорится в сообщении.

Экстренное предупреждение ранее объявили в Москве из‑за грозы в четверг. Водителей попросили по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.