РИАМО - 17 сен. Жилой дом для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в 2021 году в районе Западное Дегунино, он будет располагаться на улице Талдомской, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время ведутся работы нулевого цикла, идет устройство фундамента новостройки», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет пятисекционным зданием переменной этажности, он будет состоять из двух корпусов, его строят по индивидуальному проекту. Фасады здания отделают керамогранитной плиткой, на них установят короба для кондиционеров, лоджии застеклят.

В доме будут 272 квартиры, из которых 123 однокомнатные, 116 двухкомнатных, 31 трехкомнатная и две четырехкомнатные. Общая площадь квартир составит 15 857,7 квадратного метра.

«Для жителей района создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. В рамках программы реновации в районе предусмотрено строительство детского сада, школы, ФОКа и поликлиники. Всего в районе Западное Дегунино новые квартиры получат жители 45 сносимых домов, для начала переселения подобрано шесть стартовых площадок», – добавил Загрутдинов.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.