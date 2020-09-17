РИАМО - 17 сен. Сборная России поднялась на 32-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), сообщает Газета.ru.

В настоящий момент в активе российской команды 1485 очков.

«Благодаря победам в матчах Лиги наций над командами Сербии (3:1) и Венгрии (3:2) подопечным Станислава Черчесова удалось подняться на шесть строчек вверх», — говорится в сообщении.

Первое место в рейтинге занимает сборная Бельгии — у нее 1773 очка. Следом идут сборная Франции (1744) и Бразилии (1712). Замыкают пятерку сборная Англии — 1664 очка, и Португалии — 1653 очка.

Рейтинг сборных FIFA является системой ранжирования национальных сборных по футболу. Впервые система была введена в 1993 году как относительный показатель силы сборной команды на текущий момент, позволяющий оценить динамику роста команды.​