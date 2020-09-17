РИАМО - 17 сен. Компания Sony раскрыла в Twitter цену и дату выхода новой игровой консоли PlayStation 5, сообщает Газета.ru.

«Консоль представлена в двух вариантах: базовый и Digital Edition, в котором не будет привода для дисков. Стоимость PlayStation 5 с дисководом составит 499,99 долларов, а PS5 Digital Edition — 399,99 долларов», — говорится в сообщении.

Российским покупателям предложат две версии с одинаковой производительностью. Версия консоли с оптическим приводом будет стоить 46 999 рублей, а без привода – 37 999 рублей.

Продажи PlayStation 5 начнутся в Японии и США 12 ноября. Во всем остальном мире реализация новых консолей начнется 19 ноября.

PlayStation 5 должна стать новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. У новой приставки будет более мощный графический процессор с поддержкой технологии трассировки лучей, быстрая память GDDR6, сверхскоростной накопитель SSD и объемный 3D-звук.​