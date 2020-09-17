РИАМО - 17 сен. Актер Александр Молочников заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.

Артист сообщил о заражении в своем Instagram. Кроме того, он подчеркнул, что спектакль «Бульба. Пир» в Театре на Малой Бронной будет перенесен, его покажут в октябре.

«Немножко заковидились... Нам грустнее, чем зрителям, которые должны были прийти, потому что спектакль готов, и у нас были отличные прогоны», – отметил Молочников.

Он добавил, что первый тест на Covid-19 у него был отрицательным, а второй подтвердил наличие болезни.

Молочников извинился перед всеми, с кем контактировал на кинофестивале «Кинотавр».

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