РИАМО – 17 сен. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пообещала много работать вместе с тренером Этери Тутберидзе, сообщает Газета.ru.

Спортсменка занималась у российского специалиста до мая 2018 года, а затем перешла к канадцу Брайану Орсеру. Ранее Медведева объявила о том, что планирует вернуться в группу Тутберидзе.

«Хорошо, когда все хорошо. Мы будем много работать, и это здорово», — написала Медведева на своей странице в Instagram.

Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, еще у нее есть две серебряные награды, полученные на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.​