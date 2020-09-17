РИАМО - 17 сен. По итогам международного независимого тестирования PISA Подмосковье разместилось на 19-м месте в рейтинге качества школьного образования в мире, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Московская область по итогам прошлого года была на 26-м (месте - ред.). По итогам этого <...> мы поднялись на 19-е место», — сказала Каклюгина в ходе выступления в Мособлдуме.

По ее словам, в тестировании приняли участие дети в возрасте 15 лет из 300 школ региона. Школьников тестировали по математической, естественно-научной и читательской грамотности.

В частности, по математике Подмосковье обходит Италию, США и Израиль. По знаниям физики и химии регион обошел, к примеру, Италию и Испанию, а по читательской грамотности — Германию, Францию и Швейцарию.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) — тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Был разработан в 1997 году, впервые прошел в 2000 году.