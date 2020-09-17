РИАМО - 17 сен. Восемь школ Московской области попали в рейтинг топ-100 школ РФ, сообщила в четверг министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«По итогам этого учебного года в этот рейтинг топ-100 школ РФ у нас вошли восемь школ области», - рассказала Каклюгина на заседании Мособлдумы.

По ее словам, рейтинг учитывает, как дети из этих школ поступают в вузы. Лучшим образовательным учреждением региона, занявшим седьмое место в этом рейтинге, стал Физтех-лицей им. П.Л. Капицы в Долгопрудном.

Новые правила для школ и садов на 2020/2021 учебный год: что нужно знать>>