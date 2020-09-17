РИАМО - 17 сен. Проведение конкурсного отбора по получению грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных фермерских хозяйств началось в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На поддержку начинающих фермеров в этом году выделено 44 миллиона рублей бюджетных средств, что позволит предоставить порядка 11 грантов. Максимальный размер гранта – 5 миллионов на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений и 3 миллиона рублей – на иные направления деятельности», – сказал глава ведомства Андрей Разин.

Отбор семейных ферм на получение государственной поддержки в виде гранта проводится дополнительно уже второй раз. По итогам заседания первой конкурсной комиссии было предоставлено 2 гранта – крестьянскому хозяйству «Тексель Фарм» из Щелкова и фермерскому хозяйству «Милк-ферма» из Богородского городского округа.

«Общая сумма этих двух грантов составила 32,7 миллиона рублей. Остаток средств на поддержку семейных ферм на 2020 год составляет 110 миллионов рублей. Максимальный размер гранта в этом направлении составляет 30 миллионов рублей», – отметил Разин.

Гранты предоставляются на конкурсной основе для образования и развития на сельских территориях Подмосковья крестьянско-фермерских хозяйств и создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности.