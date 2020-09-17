РИАМО - 17 сен. Проведение конкурсного отбора по получению грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных фермерских хозяйств началось в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Отбор семейных ферм на получение государственной поддержки в виде гранта проводится дополнительно уже второй раз. По итогам заседания первой конкурсной комиссии было предоставлено 2 гранта – крестьянскому хозяйству «Тексель Фарм» из Щелкова и фермерскому хозяйству «Милк-ферма» из Богородского городского округа.
«Общая сумма этих двух грантов составила 32,7 миллиона рублей. Остаток средств на поддержку семейных ферм на 2020 год составляет 110 миллионов рублей. Максимальный размер гранта в этом направлении составляет 30 миллионов рублей», – отметил Разин.
Гранты предоставляются на конкурсной основе для образования и развития на сельских территориях Подмосковья крестьянско-фермерских хозяйств и создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности.
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