РИАМО - 17 сен. Примерно 250 тысяч билетов Центральной ППК на провоз багажа оформили в течение лета, чаще всего пассажиры ездили с багажом на Ярославском направлении – там купили более 46 тысяч билетов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Больше всего билетов с провозом багажа было оформлено на Ярославском вокзале – примерно семь тысяч и на станции Пушкино – около трех тысяч. Популярностью пользуются также Казанское направление – более 44 тысяч и Курское направление – более 28 тысяч билетов для провоза багажа», – уточняется в сообщении.

Пассажир может бесплатно провозить с собой мелкую ручную кладь и ручную кладь размером до 180 сантиметров в трех измерениях, весом не более 36 килограммов. Оформлять специальный билет в таких случаях не требуется. Также бесплатно в электропоездах можно провозить детские и инвалидные коляски, другие технические средства реабилитации.

Если размер багажа более 180 сантиметров, пассажиру нужно оформить билет. Это можно сделать в кассах и билетных автоматах компании. Стоимость билета составит 120 рублей, если маршрут поездки пассажира не превышает 100 километров, 240 рублей – если протяженность маршрута более 100 километров.

«Больше всего билетов с провозом багажа было оформлено на Ярославском вокзале – примерно семь тысяч и на станции Пушкино – около трех тысяч. Популярностью пользуются также Казанское направление – более 44 тысяч и Курское направление – более 28 тысяч билетов для провоза багажа», – уточняется в сообщении.