РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 сен. Щелковские полицейские задержали ранее судимого жителя Москвы по подозрению в краже кабеля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В полицию поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что в микрорайоне Чкаловский между домами на улице Стефановского и улице Жуковского похищен кабель. Материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый житель Москвы 24 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.