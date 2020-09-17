РИАМО - 17 сен. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг одобрили в первом чтении законопроект об общественном обсуждении закупок строительных работ на сумму от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей, передает корреспондент РИАМО.

Соответствующие изменения предлагаются в закон «Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Московской области».

«Законопроект <...> предлагает проводить обязательные общественные обсуждения закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объектов капитального строительства с ценой от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей включительно на едином портале торгов», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Подмосковье действует единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин market.mosreg.ru – информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.