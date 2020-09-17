РИАМО - 17 сен. Московская межрегиональная транспортная прокуратура выяснит обстоятельства, при которых самолет из Москвы получил повреждения при заходе на посадку в аэропорту Белгорода, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, 16 сентября <...> самолет авиакомпании «Аэрофлот» рейсом из Москвы при заходе на посадку в аэропорту города Белгорода столкнулся со стаей птиц», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет, но борт получил ряд повреждений фюзеляжа. Самолет на время отстранили от полетов.

Проверкой занимается транспортный прокурор Белгорода.