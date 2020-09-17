РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. В городском округе Мытищи полицейские присоединились к акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

«Сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» совместно с сотрудниками администрации и городских организаций приняли участие во Всероссийской эколого-патриотической акции «Наш лес. Посади свое дерево». Новые деревья полицейские высадили на аллее по улице Колпакова, участники акции отметили важность подобных мероприятий для нынешнего и подрастающего поколения», – говорится в сообщении.

Цель акции – возрождение и сохранение лесов Подмосковья, формирование у населения бережного отношения к природе.

Подмосковная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в этом году в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес», акция продлится до конца сентября.