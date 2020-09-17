РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Оперативные службы подмосковного Красногорска в четверг работают в режиме повышенной готовности в связи ожидаемыми грозой и усилением ветра, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В связи с прохождением активного холодного фронта с запада на восток до конца суток в Московской области ожидается гроза с дождем, местами сильным, временами - ливни. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

«Все оперативные службы округа приведены в режим повышенной готовности. Будьте максимально осторожными: не ставьте автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, берегите себя и близких», - говорится в сообщении.

В случае, если необходима помощь, можно обратиться по телефонам: 112, 8(495)562-72-30, 8(495)563-79-32.