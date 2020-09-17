РИАМО - 17 сен. Депутаты Московской областной думы одобрили в третьем чтении закон об объединении Коломенского городского округа с городским округом Озеры, передает корреспондент РИАМО.

«На сегодняшний день Озеры являются дотационным муниципалитетом, <...> на 86%. И преобразование, соединение Коломенского городского округа и Озер приведет к тому, что даст возможность привлекать и ресурсы, и соответственно <...> развивать социальную инфраструктуру муниципалитета Озеры», - сказал глава Коломенского городского округа Московской области Денис Лебедев.

По его словам, во время публичных слушаний в муниципалитетах жители выразили поддержку инициативы о слиянии городского округа Озеры и Коломенского городского округа. После объединения они составят единый городской округ Коломна.

«Решение принято. Закон принят в целом», - отметил по итогам голосования председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.