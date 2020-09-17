РИАМО - 17 сен. Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозов синоптиков, пообещавших к концу четверга грозу с дождем, ливни и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

Местами возможно выпадение до 20 миллиметров осадков — это почти треть месячной нормы сентября.

«Организовано дежурство аварийных бригад ГУП «Мосводосток» в местах возможного скопления воды. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов: они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей», — говорится в сообщении.

Электросетевые организации должны привести в готовность все возможные источники аварийного питания. В городе приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, а также объектов транспорта и торговли.

Жителей столицы попросили быть внимательнее на улице: не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.