РИАМО - 17 сен. В столице идет разработка градостроительной документации по подземному пешеходному переходу под путями МЦД-2 в районе улицы Ереванской, который свяжет районы Царицыно и Орехово-Борисово Северное, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Пешеходный переход с оборудованными лифтами планируют построить до 2023 года. Новый переход обеспечит удобный доступ жителей района Царицыно к парку «Борисовские пруды».

«После запуска интенсивного движения железнодорожного транспорта новые пешеходные переходы должны обеспечить удобный и безопасный переход пешеходов через железнодорожные пути», - говорится в сообщении.

Осенью прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом России Владимиром Путиным открыл движение по первым двум диаметрам: МЦД-1 и МЦД-2.