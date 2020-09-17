РИАМО - 17 сен. В Роскачестве назвали 10 самых популярных смартфонов на российском рынке, в лидеры вышли аппараты под брендом Samsung, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты исследовали смартфоны по 231 параметру. Особое внимание уделили камере, а также качеству дисплея, производительности и времени работы без подзарядки.​

«Тесты показали, что на максимальной яркости дисплея Note 20 Ultra проработает 27 часов, при уменьшенной яркости — 30 часов. Для сравнения: Galaxy S10+ при уменьшенной яркости проработает 39,5 часа, а при максимальной яркости — 32,5», — говорится в сообщении.

Лучшим гаджетом специалисты выбрали Samsung Galaxy S10+, за ним идет Apple iPhone 11 Pro Max. Третье место досталось Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Всего в первой десятке рейтинга расположились семь смартфонов от Samsung.

Подробнее с исследованием можно ознакомиться по ссылке.