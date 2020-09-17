РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Вода из 11 родников в подмосковном Красногорске соответствует нормам СанПиН, ее можно пить, сообщила начальник отдела экологии управления благоустройства администрации горокруга Людмила Липатова.

«На территории Красногорска имеется 11 родников. Во всех родниках, согласно пробам, которые брали весной и осенью, вода соответствует СанПиН. То есть ее можно набирать и пить», - сказала Липатова.

Она отметила, что в нынешнем году пробы воды из родников и рек брали дважды. Мероприятия проводили в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». Ранее несколько лет эти работы не проводились. Сейчас программа возобновлена.

Последний отбор проб состоялся в сентябре. Воду оценивали по 28 показателям: вкус, цвет, запах, жесткость, уровень pH, содержание минералов и микроэлементов и другие. Кроме того, проводили микробиологический анализ.

«В настоящее время у нас заключается муниципальный контракт. Будут закуплены таблички. Возле каждого родника будут выставлены информационные стенды, на которых будет регулярно обновляться информация с результатами проб воды», - добавила Липатова.

По ее словам, на данный момент с результатами проб можно ознакомится на сайте администрации муниципалитета.