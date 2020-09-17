РИАМО - 17 сен. В Московской городской думе утвердят новый состав столичной комиссии по монументальному искусству, сообщил председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Рассмотрев в Московскую городскую думу предложения по кандидатурам в состав комиссии по монументальному искусству, комиссия по культуре и массовым коммуникациям решила рекомендовать МГД рассмотреть вопрос о персональном составе комиссии на заседании думы. А также направить решение в МГД», - сказал Герасимов.

Всего было представлено 33 кандидатуры, которые изъявили желание вступить в комиссию по монументальному искусству. Из них выберут 17 человек.​