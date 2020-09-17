РИАМО - 17 сен. Подмосковный образовательный центр «Взлет» и Госкорпорация «Роскосмос» запустили на площадке Физтех-лицея имени П.Л. Капицы инженерную программу «Космические технологии» для школьников Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В программе принимают участие учащиеся 8-10 классов подмосковных школ, которые прошли конкурсный отбор. Обучение для них абсолютно бесплатное.

«В ходе программы ребята узнают о современных методах исследования и проектных инструментах, освоят навыки работы с космической техникой и получат опыт командной работы. Это интересный и важный опыт. Ребята уже познакомились со своими наставниками и распределились по проектным командам», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

До 25 сентября они будут заниматься научно-исследовательской и проектной работой под руководством инженеров и экспертов компаний космической отрасли.