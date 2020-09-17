РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Жителей Подольска попросили не причинять вреда здоровью бездомным животным с биркой в ухе, выпущенных после отлова, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске проводится работа по защите населения от безнадзорных животных. Отлов их на территории округа проводится регулярно на основании обращений жителей, поступающих через портал «Добродел», заявок территориальных отделов и управлений, а также по телефонам: 8 (496) 757-46-95, 112.

«В настоящее время на улицах Подольска можно встретить собак с биркой в ухе. Эти бирки могут быть любого цвета, они свидетельствуют о том, что собаки прошли специальные процедуры в рамках гуманной регуляции численности безнадзорных животных», - говорится в сообщении.

Это значит, что любая собака с биркой в ухе прошла карантин, обработана против экто- и эндопаразитов, привита против бешенства, стерилизована, и ей под кожу введен микрочип с индивидуальным номером. Собака с биркой в ухе больше не даст потомства, она не агрессивна. Жителей просят не причиняйте ей вреда и по возможности рассказать об этом своим детям, друзьям и знакомым.

В соответствии с постановлением работа с безнадзорными животными ограничена алгоритмом «отлов – стерилизация – вакцинация — возврат в прежнее место обитания». То есть по истечении предусмотренного постановлением срока содержания животное выпускается в естественную среду обитания (в место отлова). Собаки, проявившие агрессию за время пребывания в пункте передержки, обратно не возвращаются, переводятся в питомник с целью их дальнейшей адаптации.