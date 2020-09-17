РИАМО - 17 сен. По мнению министра экономического развития России Максима Решетникова, в мире на сегодняшний день курс рубля недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, сообщает Газета.ru.

Кроме того, министр дал положительные прогнозы по курсу российской валюты на конец 2020 года и начало 2021 года.

«Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего ‒ начале следующего года. Далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться», ‒ сказал Решетников.

По его словам, в реальном эффективном выражении курс российской валюты останется стабильным. ​