РИАМО - 17 сен. В столичном арбитражном суде Москвы признали законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Устройство-3» в реестр недобросовестных поставщиков из-за отказа компании от контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Черноголовка» о внесении сведений в отношении ООО «Устройство-3» в реестр недобросовестных поставщиков после одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по капремонту спортивно-оздоровительного комплекса.

«Заказчиком в адрес ООО «Устройство-3» направлены претензии, согласно которым ООО «Устройство-3» нарушаются сроки и существенные условия по выполнению работ», - говорится в сообщении.

Общество направило в адрес заказчика письма, в которых оно уведомляет о нарушениях в проектно-сметной документации и невозможности выполнения работ согласно условиям контракта.

Специалисты управления установили, что проектно-сметная документация нуждается в корректировке. Кроме того, ООО «Устройство-3» представило экспертное заключение, согласно которому выполнение работ по представленной заказчиком проектно-сметной документации невозможно. Причина тому - значительные расхождения между проектом и сметой.