РИАМО - 17 сен. В четверг подмосковных водителей призвали к особой внимательности к соблюдению правил дорожного движения из-за ухудшения погодных условий, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Московской области до конца дня ожидается гроза с дождем, местами – ливни. При грозе возможно усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», – уточняется в сообщении.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим при движении по дорогам Подмосковья, быть внимательными при передвижении по городу. Не рекомендуется оставлять транспорт около деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения, не ходить под деревьями и линиями электропередачи, ожидать транспорт строго на посадочных площадках, переходить дорогу в зонах пешеходных переходов, надеть световозвращатели.