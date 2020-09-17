РИАМО - 17 сен. В предстоящие выходные, 19 и 20 сентября, с 18:00 до 05:30 изменяется расписание движения некоторых электричек Павелецкого направления Московской железной дороги и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участке Москва – Коломенское, направленными на повышение безопасности и надежности перевозок», – уточняется в сообщении.

На время проведения работ из расписания выведут несколько электропоездов и аэроэкспрессов, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».