РИАМО – 17 сен. АО «Мособлгаз» закончило подготовку к отопительному сезону 2020-2021 годов, сотрудники предприятия проверили и обновили свыше 12 тысяч километров подземных газопроводов, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

«Подготовке газового хозяйства к осенне-зимнему периоду всегда уделяется особое внимание. Так, специалисты АО «Мособлгаз» завершили приборное обследование более 12 тысяч километров газопроводов. Также в ходе подготовки к отопительному сезону был проведен ремонт 12 зданий ГРП, проверена работоспособность дымоходов, вентиляции и отопительного оборудования 2510 газорегуляторных пунктов», – сказал главный инженер предприятия Владимир Иваньков.

При подготовке к новому отопительному сезону специалисты ежегодно проводят переустройство газовых сетей и объектов газового хозяйства на протяжении всего года, реконструкцию действующих участков газопроводов и эксплуатационные работы в межотопительный период, а также проводят противоаварийные тренировки и занятия.

В рамках подготовки Подмосковья к отопительному периоду 2020-2021 годов специалисты «Мособлгаза» осуществили техническое перевооружение газораспределительной станции «Каскад», закончили межсезонный ремонт газового оборудования, газопроводов, газорегуляторных пунктов (ГРП), газораспределительных станций (ГРС).