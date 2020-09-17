РИАМО - 17 сен. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг одобрили приватизацию государственных унитарных предприятий Московской области «Ивантеевский лесной селекционный опытно-показательный питомник» и «Коломенская типография», передает корреспондент РИАМО.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова представила депутатам законопроект о прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2021-2023 годы.

«В прогнозный план приватизации вносится ряд объектов. Это Ивантеевский лесопитомник и Коломенская типография. Это будут акционерные общества», - сказала Адигамова.

Она добавила, что законопроектом предлагается приватизировать еще пять областных зданий в Москве, девять имущественных комплексов и часть медицинских построек, а также ряд зданий производственного назначения и несколько усадеб.

«Закон принят в целом», - озвучил решение депутатов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ивантеевский лесопитомник был основан в 1933 году. ГУП МО «Коломенская типография» было зарегистрировано в 1994 году.