РИАМО - 17 сен. В платежном сервисе «Яндекс.Деньги» проведут ребрендинг, он также изменит название после того, как пройдет полная реструктуризация бизнеса между Сбербанком и «Яндексом», сообщает Федеральное агентство новостей.

«Яндекс.Деньги» изменил название на ЮMoney, а платежный сервис для бизнеса «Яндекс.Касса» теперь называется ЮKassa. Предполагается, что полный переход на новое название бренда состоится после 15 декабря», - говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор ЮMoney Иван Глазачев, сегодня в компании наступает новый этап развития. Он предполагает вхождение в экосистему Сбербанка, а еще обновление бренда.

Он добавил, что для сервиса очень важно сохранить простоту, технологичность, удобство, а также большой выбор возможностей для клиентов.

По словам первого зампредседателя правления Сбербанка Льва Хасиса, новое имя поможет сервису держать лидирующую позицию на рынке. ​