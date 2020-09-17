РИАМО - 17 сен. Президент России Владимир Путин своим указом наградил Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает Федеральное агентство новостей.

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича», — говорится в указе.

В 2003-2005 годах Медведев работал главой администрации президента РФ. До 2008 года он был первым зампредседателя российского правительства.

В 2008 году Медведева избрали на пост президента России. С 2012 года он был премьер-министром РФ. В текущем году занял должность зампредседателя Совета безопасности РФ.