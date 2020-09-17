РИАМО - 17 сен. Следователи предъявили обвинение 51-летнему жителю города Пушкино в убийстве сожительницы, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 15 сентября в микрорайоне Мамонтовка в Пушкине. В деревянной постройке пара распивала алкоголь.

«В ходе бытовой ссоры с сожительницей мужчина нанес множественные ножевые колото-резанные ранения тела. От полученных повреждений 48-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Затем с целью сокрытия следов преступления обвиняемый поджог указанное строение», - говорится в сообщении.

В ближайшее время следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.