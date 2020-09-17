РИАМО - 17 сен. Следственный комитет начал доследственную проверку в Коломне после обнаружения тела 39-летнего мужчины без видимых телесных повреждений, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Работниками, осуществлявшими благоустройство территории возле одного из домов в городе Коломне, в канализационном колодце обнаружено тело 39-летнего мужчины без видимых телесных повреждений», - говорится в сообщении.

На данный момент следователь уже осмотрел место происшествия, сейчас опрашиваются свидетели и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.​