РИАМО - 17 сен. Депутаты Мособлдумы в ходе заседания приняли в окончательной редакции закон о величине прожиточного минимума для пенсионеров региона в 2021 году в размере 10 107 рублей, передает корреспондент РИАМО.

Величина прожиточного минимума определяется в целях установления социальной доплаты к пенсии.

«Рассчитанная <...> величина прожиточного минимума пенсионеров Московской области на 2021 год составила 10 107 рублей», - сказала заместитель министра экономики и финансов Московской области Елена Землякова, представляя законопроект.

По ее словам, численность получателей региональной социальной доплаты составит более 160 тысяч человек, а средний размер доплаты составит 2538 рублей в месяц.

«Решение принято, закон принят в целом», - отметил по итогам голосования депутатов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

За первый квартал 2020 года величина прожиточного минимума для пенсионеров в Подмосковье составила 9411 рублей.

Во втором квартале прожиточный минимум составил 10103 рубля.