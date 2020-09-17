РИАМО - 17 сен. В третьем квартале 2021 года в столице откроется торгово-развлекательный центр «Павелецкая плаза», расположенный перед Павелецким вокзалом, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Наша компания продолжает реализацию флагманского проекта – ТРЦ на площади перед Павелецким вокзалом. Сейчас на 50% и более выполнены земляные работы, устройство распорной системы и подземные виды работ, возведение монолитных железобетонных конструкций и устройство наружных сетей», – сказала директор по развитию и коммерции группы объектов Mall Management Group Алина Стрелкова.

Строительные работы начались на площадке в мае, после того, как был снят запрет на работу из-за распространения коронавируса. Строительный процесс идет с соблюдением всех мер безопасности и санитарных требований.

Будет создан не только ТРЦ, но и парк, который будет сочетать масштабное озеленение, пешеходные и велосипедные дорожки, зоны для активного и спокойного отдыха, летний кинотеатр, а также кафе и рестораны под открытым небом.

Торговый центр станет частью транспортно-пересадочного узла «Павелецкая», который свяжет транспортные артерии города с аэропортом Домодедово. Ежедневный пассажиропоток составит 350 тысяч человек.

«Наша компания продолжает реализацию флагманского проекта – ТРЦ на площади перед Павелецким вокзалом. Сейчас на 50% и более выполнены земляные работы, устройство распорной системы и подземные виды работ, возведение монолитных железобетонных конструкций и устройство наружных сетей», – сказала директор по развитию и коммерции группы объектов Mall Management Group Алина Стрелкова.