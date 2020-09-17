РИАМО - 17 сен. Инвестор построит в новой Москве вблизи деревни Поляны зоогостиницу, ее площадь составит 2 тысячи квадратных метров, там будут временно содержать домашних собак и кошек, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города Москвы.

На территории появится дрессировочная школа, площадка для выгула собак, вольеры, пункт охраны, локальные очистные сооружения. Также появятся подъездная дорога и открытая стоянка на 40 машин. Разрешение на строительство зоогостиницы уже выдано. Инвестор может приступить к реализации проекта.

«Мы отмечаем повышение инвестиционной активности после снятия ограничительных мер в столичном регионе: растут налоговые отчисления в бюджет города, появляются новые рабочие места», — отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он напомнил, что с 2012 года инвесторы вложили в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры ТиНАО более 1,1 триллиона рублей.

«Что касается рабочих мест, то за последние 8 лет на присоединенных территориях их создано более 175 тысяч», - сказал Жидкин.