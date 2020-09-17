РИАМО - 17 сен. В Домодедове полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических средств, 24-летнего гражданина ближнего зарубежья задержали возле одного из домов на Каширском шоссе, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«При личном досмотре злоумышленника в кармане его куртки и в рюкзаке полицейскими обнаружены и изъяты 97 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что молодой человек успел сделать две закладки. В них оперативники нашли еще два свертка с аналогичным содержимым. Затем в квартире подозреваемого обнаружены и изъяты шесть свертков из фольги и пакет с порошкообразным веществом, электронные весы и упаковочный материал.

«Всего в ходе операции сотрудники полиции изъяли более 100 свертков с веществом общей массой около 500 граммов. По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством – героином», – добавила Петрова.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Злоумышленника заключили под стражу.