РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Ежегодный Водоканал – Кубок Подольска по футболу стартует в текущем году 26 сентября в новом формате, теперь соревнования пройдут по олимпийской системе, сообщается на сайте Подольской федерации футбола.

«После завершения чемпионатов командам из любительских чемпионатов 6 на 6 и 8 на 8 не придется «вешать бутсы на гвоздь» до Зимнего турнира. Из-за смещения сроков всех турниров Подольская федерация футбола приняла решение в 2020 году провести Водоканал – Кубок Подольска в новом формате», - говорится в сообщении.

В турнире, который стартует 26 сентября, примут участие команды, игравшие в чемпионатах сезона 2020. Кубок пройдет по олимпийской системе с полноценными матчами по правилам соответствующих чемпионатов. Выиграл – идешь дальше по сетке, проиграл – вылетаешь.

Жеребьевка кубка будет проведена 21 сентября в онлайн-режиме. Традиционно соревнования приурочены к годовщине появления футбола в Подольске, в этом году исполняется уже 107 лет с памятной даты.