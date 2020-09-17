РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. На предприятии производства индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков НПП «Звезда» в подмосковных Люберцах работают 1650 человек, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий посетил предприятие НПП «Звезда».

«Здесь работает 1 650 человек, по нынешним меркам - это крупное предприятие. Понятно, что пандемия тоже сказалась, но предприятие все равно работало, но не в полном объеме. Около 400 человек работало на удаленке. Я здесь часто бываю, и когда посещаешь различные предприятия, берет гордость за нашу промышленность», - сказал глава Люберец.

По словам гендиректора НПП «Звезда» Сергея Позднякова, предприятие основано 1952 году.

«Основной нашей задачей было сделать катапультную сисиему и снаряжения для летчиков боевой авиации. Потом появилась космическая программа, и теперь пилотированные полеты тоже наша тема. Снаряжение для космонавтов, кресла и безопасность. Также последние 10 лет активно развиваем тему дозоправки самолета», - отметил Поздняков.