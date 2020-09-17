РИАМО - 17 сен. В четверг на территории Москвы и Подмосковья может выпасть до 15 миллиметров осадков, что составляет около 23% от нормы осадков для сентября, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«По территории Московского региона сегодня пройдут дожди, возможны грозы. От 5 до 15 миллиметров осадков выпадет в этот день», - сказал Леус.
Он добавил, что месячная норма осадков в сентябре составляет 65 миллиметров.
Кроме того, четверг должен стать самым теплым днем в Московском регионе на этой неделе.
Ранее МЧС предупредило жителей столицы и области о том, что до конца суток местами пройдет гроза с дождем, иногда сильным. При грозе ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду.
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