РИАМО - 17 сен. В четверг на территории Москвы и Подмосковья может выпасть до 15 миллиметров осадков, что составляет около 23% от нормы осадков для сентября, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По территории Московского региона сегодня пройдут дожди, возможны грозы. От 5 до 15 миллиметров осадков выпадет в этот день»​, - сказал Леус.

Он добавил, что месячная норма осадков в сентябре составляет 65 миллиметров.

Кроме того, четверг должен стать самым теплым днем в Московском регионе на этой неделе.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы и области о том, что до конца суток местами пройдет гроза с дождем, иногда сильным. При грозе ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду.