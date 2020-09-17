РИАМО – 17 сен. В рейтинг Forbes по экономическим итогам 2019 года вошли 200 частных российских компаний, лидером стала компания «Лукойл» с выручкой за год более 7,8 триллиона рублей, сообщается на сайте Forbes.

«ВВП России вырос на 1,3% (а годом ранее — 2,5%), промышленность подросла на 2,3% (3,5%), строительство — на 0,6% (6,3%), всего на 1,6% выросла розничная торговля, которая в 2018 году прибавила почти 3%», - говорится в сообщении.

Также снизился темп роста у компаний, попавших в рейтинг крупнейших. Два года назад их совокупная рублевая выручка выросла на 22,2%, в 2019 - 12,19%.

В топ-5 также вошла компания «Сургунефтегаз» (второе место) с выручкой свыше 1,8 триллиона рублей. На третьем место расположилась компания X5 Retail Group с выручкой более 1,7 триллиона рублей.

Четвертое место в рейтинге заняла компания «Магнит» с выручкой свыше 1,3 триллиона ​рублей и пятое – Tatneft с выручкой 932,3 миллиарда рублей.​