РИАМО – 17 сен. В хозяйство «Рота-Агро Благовещенье» Наро-Фоминского городского округа прибыл племенной скот из Дании, речь идет о 204 нетелях голштинской породы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сейчас наши ветеринарные специалисты проводят осмотр коров. Животные адаптируются к новым условиям и поставлены на карантин, который продлится 30-35 дней», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Эта порода считается здоровой и одной из самых высокопродуктивных. За период лактации коровы дают от 9,5 до 12 тысячи литров молока на голову.

«Все нетели 3,5-5 месяцев стельности, поэтому уже с декабря мы ожидаем первые растелы. Увеличение валового объема производства молока с учетом нового поголовья прогнозируем на начало 2021 года», – отметил директор сельхозпредприятия «Рота-Агро Благовещенье» Эдуард Шипилов.

По словам Разина, это сельхозпредприятие является одним из крупнейших производителей молока в Наро-Фоминском городском округе.

«Производственная мощность фермы – 4 тысячи голов крупного рогатого скота. В сутки предприятие производит более 50 тонн высококачественного молока», – добавил Разин.