РИАМО - 17 сен. В столице выявили 730 новых случаев заражения Covid-19, cреднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,26%, сообщает оперштаб Москвы.

«В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», – говорится в сообщении.

33,7% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% – от 46 до 65 лет, 14,6% – от 66 до 79 лет, еще 6,4% – старше 80 лет. Также 13,9% среди заболевших – дети.

Врачи взяли под наблюдение всех пациентов, а также тех, кто с ними близко контактировал.

Соцработники, медработники и добровольцы продолжают вкладывать свои силы в борьбу с распространением коронавируса.

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17 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 5762 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных. В Москве - 730.

- В Москве скончались девять пациентов с Covid‑19. Общее число погибших достигло 5025 человек.