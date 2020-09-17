РИАМО - 17 сен. В столице объявили экстренное предупреждение из-за грозы с сильным дождем, непогода ожидается в городе с 12:00, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Москве.

«В связи с прохождением активного холодного фронта с запада на восток, в период с 12:00 с сохранением до конца суток 17 сентября местами по Московской области и Москве ожидается гроза с дождем, местами сильным, временами ливни. При грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к дорожным авариям. Водителей попросили по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

В МЧС рекомендовали пешеходам укрываться в капитальных строениях, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями.