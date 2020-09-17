РИАМО - 17 сен. Через суд общественная организация «Роскомсвобода» потребовала от столичных властей прекратить работу системы по распознаванию лиц на улицах города, так как в даркнете продаются данные о передвижениях людей и доступ к системе видеонаблюдения, пишет газета «Коммерсант».

«Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова 16 сентября подала в Тверской районный суд Москвы административный иск к департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц, а в будущем принять акт, который будет регламентировать работу подобных систем», - говорится в сообщении.

Также от городских властей требуют компенсацию вреда в сумме 100 тысяч рублей.

Как пояснил адвокат истца Екатерина Абашина, доброволец организации нашел в Сети продавца, у которого попросил «пробить» интересующего его человека по системе распознавания лиц по фотографии. Спустя два дня заказчику дали ответ, в котором содержался отчет о передвижениях человека за предыдущий месяц. За данную информацию заплатили 16 тысяч рублей.

Юрист отметила, что кто угодно за небольшую сумму денег может получить данные о передвижении любого человека.

На улицах столицы, во дворах и в подъездах домов на сегодняшний день установлено 193 тысячи камер видеонаблюдения. Информация с них идет в единый центр хранения данных (ЕЦХД). А уже их центра ее запрашивают ведомства, например, МВД. Доступ к ЕЦХД получают только уполномоченные сотрудники ведомств.

Также представитель департамента информационных технологий отметил, что камеры фиксируют только лица, в базе нет персональных данных человека.

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян отметил, что за 30 тысяч рублей на черном рынка любой желающий может приобрести доступ ЕЦХД, в рамках которого пользователь сможет просматривать текущую картинку и записи с камер.

Директор НП «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян отмечает, что у истца есть шансы на положительный исход данного дела. Это возможно потому, что в РФ нет запрета на применение системы распознавания лиц, но если данные будут персонализированы по изображению, то есть будет установлено, что этот снимок принадлежит конкретному лицу, то уже фиксируется нарушение.

А учредитель и ведущий эксперт по защите персональных данных Б-152 Максим Лагутин считает, что данную систему вряд ли закроют из-за одного нарушения.