РИАМО - 17 сен. На территории столицы и Подмосковья до 20 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о сильных порывах ветра до 17-20 метров в секунду в мегаполисе и Подмосковье действует до 00:00 20 сентября.

Также в Москве до 03:00 18 сентября действует предупреждение из-за сильного дождя. Аналогичное предупреждение и в Московской области действует до 09:00 18 сентября.

Также «желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской и Тверской областей Центрального федерального округа.

17 сентября в регионе будет облачно, временами пройдет дождь, гроза. Ветер южный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура будет в пределах плюс 20-22 градуса.

В Москве и Подмосковье 18 сентября прогнозируется облачная погода, местами кратковременный дождь. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы достигнут 12-17 метров в секунду. Температуре понизится до плюс 11-13 градусов.

А 19 сентября в регионе ожидается облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура будет около плюс 12-14 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 17 метров в секунду.