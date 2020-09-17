РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. Студенты Российского университета кооперации городского округа Мытищи участвовали в проверке результатов акции «Диктант Победы», сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Тестирование в Мытищах состоялось на 27 площадках, диктант написали порядка 1,5 тысячи человек.

«Для помощи в обработке результатов масштабной акции «Диктант Победы», которая прошла в Подмосковье на более чем 1000 площадок, были привлечены студенты Российского университета кооперации. Еще свыше 100 мытищинцев приняли участие в Международной просветительско-патриотической акции на центральной площадке в подмосковном Красногорске, где было зарегистрировано рекордное количество участников», - говорится в сообщении.

Организаторами диктанта выступили партия «Единая Россия» в рамках партпроекта «Историческая Память», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».