РИАМО - 17 сен. Регистрация вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнется после завершения третий стадии испытания, а она в свою очередь зависит от уровня пандемии, сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Все будет зависеть от уровня эпидемии. Если в местах, где мы прививаем добровольцев, она на высоком уровне, тогда третья фаза может занять 2-3 месяца, если же уровень заболеваемости будет не очень высокий, тогда и до полугода», - сказал Альтштейн в интервью газете «Известия».

Он добавил, что пока у привитых добровольцев не было никаких значительных побочных эффектов, кроме обычных: небольшая боль на месте введения препарата, повышение температуры.

По его словам, на сегодняшний день отношение людей к вакцине от коронавируса не играет особой роли, так как пока не доказали эффективность вакцинации.

«Когда будет доказано, что это действительно эффективная и бессимптомная вакцина, такое отношение людей станет показателем полной неграмотности населения. Тогда надо будет, конечно, вести интенсивную пропаганду — уговаривать людей прививаться», - добавил специалист.

Вирусолог отметил, что в России еще идет первая волна Covid-19, так как уровень заболеваемости достаточно низкий.​​

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